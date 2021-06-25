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مران اليوم: إصابة إمام عاشور .. ومشاركة ثنائي 99 و2003

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مران الزمالك اليوم: إصابة إمام عاشور .. ومشاركة ثنائي 99 و2003 مران اليوم: إصابة إمام عاشور .. ومشاركة ثنائي 99 و2003

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اكتفى إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالمشاركة في جزء من التدريبات مساء اليوم الجمعة، بعدما تعرض لكدمة في الظهر خلال المران.

وفضل الجهازان الطبي والفني للفريق منح عاشور راحة من التدريبات رغم حرص اللاعب على استكمال المران.

كما شهدت تدريبات الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، مشاركة محمد حمدي مدافع فريق زمالك 99 وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق زمالك 2003.

وجاء قرار تصعيد حمدي ومحمود للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة، الإثنين المقبل، بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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