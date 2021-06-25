أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في مشادة بسبب ارتداء الكمامة.. مصري يطعن شخصَيْن بـ"فلورنسا الإيطالية"

Print
في مشادة بسبب ارتداء الكمامة.. مصري يطعن شخصَيْن بـ"فلورنسا الإيطالية" في مشادة بسبب ارتداء الكمامة.. مصري يطعن شخصَيْن بـ"فلورنسا الإيطالية"
الشرطة اعتقلته ويواجه اتهامات بمقاومة الأمن وإلحاق أذى بدني وتقويض حركة النقل

في مشادة بسبب ارتداء الكمامة.. مصري يطعن شخصَيْن بـ

أكدت الشرطة الإيطالية أن شابًّا مصريًّا أصاب شخصين بسكين داخل حافلة ركاب في مدينة فلورنسا بسبب مشادة بشأن ضرورة الالتزام بالكمامة.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة فلورنسا اليوم الجمعة أن الشاب المصري البالغ من العمر 31 عامًا لم يرتدِ الكمامة عند دخوله الحافلة التي وقع فيها الحادث مساء أمس؛ فاحتج راكب آخر، وهو رجل في سن الـ53 عامًا منحدر من إريتريا، على ذلك.

وتابعت الشرطة بأن الشاب المصري أشهر سكينًا، وضرب ذلك الراكب به في الرأس، ثم طعن راكبة أخرى، وهي إيطالية في سن الـ63 عامًا، هرعت إلى مساعدة المصاب الأول.

وأوقف السائق الحافلة في ظل هذه التطورات، واستدعى الشرطة إلى موقع الحادث، فيما حاول الجاني التخلص من سكينه برميه تحت إحدى السيارات المحيطة، ثم قاوم عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه.

وفي نهاية المطاف تمكن الشرطيون من اعتقال منفِّذ الهجوم، وهو يواجه اتهامات بمقاومة أفراد الأمن، وإلحاق أذى بدني، وتقويض حركة النقل العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"