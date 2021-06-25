أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في "الدبلوم"

Print
المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في "الدبلوم" المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في "الدبلوم"
في 11 تخصصاً للبرنامج الصباحي و7 مسائية

المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في

حدد المعهد الصناعي الثانوي بجدة 24 ذي القعدة الجاري موعداً لبدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ، وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1442هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي، أن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي (11) تخصصاً تشمل (تشغيل آلات الإنتاج - ميكانيكا عامة , تشغيل آلات التحكم الرقمي cnc، التبريد والتكييف، اللحام، ميكانيكا السيارات، الكهرباء الصناعية، المصاعد الكهربائية، الإلكترونيات، الحاسب الآلي، التصوير الفوتوغرافي، الطباعة الآلية)، وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الأول (7) تشمل (ميكانيكا هيكل السيارات، التحكم الهيدروليكي وأساسيات المخارط والفرايز، فن التصوير الفوتوغرافي، التمديدات المنزلية، برمجة الروبوت، مهارات طباعة الأفست، اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"