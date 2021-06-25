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الأموال العامة تلقى القبض على تاجر عملة بـ الدقهلية

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الأموال العامة تلقى القبض على تاجر عملة بـ الدقهلية الأموال العامة تلقى القبض على تاجر عملة بـ الدقهلية

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم غمر محافظة الدقهلية لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 300 ألف ريال سعودى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة .

المصرى اليوم

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