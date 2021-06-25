طارق السيد: نجحت فى تغير ثقافة لاعبي النصر

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أكد طارق السيد المدير الفني لفريق النصر أن فريقه قدم أداء جيد وأن المباراة من أفضل المباريات التي قدمها النصر منذ تولية المسئولية وان هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين خلال المباراة ونفذوا التعليمات واستطاعوا تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف.

وكان النصر قد حقق فوزا كبيرا على فريق منتخب السويس بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب النصر ضمن الجولة 29 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وافتتح التسجيل للنصر محمد ناصر مودي الذي سجل الهدف الاول من تسديدة في الدقيقة 13 من الشوط الأول واحرز الهدف الثاني ميدو العطار من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من تمريرة من محمد ناصر مودي في الدقيقة 20.

وفي الشوط تمكن محمد عبدالناصر اوشا من تسجيل الهدف الثالث من تمرير. من احمد داهش في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 46 أحرز حسام جلال الذي حل بديلا الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز النصر برباعية نظيفه ويرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد منتخب السويس عند 38 نقطة في المركز الثامن .

وقال طارق السيد أن النصر كان لديه طموح وامل في المنافسة على الصعود ولكن صعب بسبب فارق النقاط مع المنافسين ولكن نجحنا في خلق طموحات ودوافع المنافسة لدي اللاعبين خلال مدة قصيرة من العمل منذ توليه المسئولية .

وكشف طارق السيد أنه كان يسعي بقوة لتحقيق الفوز وبعدد جيد من الأهداف لتقليل فوارق الأهداف مع المنافسين ومع تسجيل الهدف الاول والثاني ارتفاع معدل الثقة أكثر لدي اللاعبين وتمكنوا من تسجيل الهدف الثالث والرابع مشيرا إلى أنه لقن اللاعبين طريقة اللعب المناسبة للمباراة وأنه تحدث عن أهم نقاط القوة والضعف في منتخب السويس خلال التدريبات في الأيام الماضية

ووجه طارق السيد الشكر للاعبين على المستوي والجهد الذي قدموه كما وجه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق واحمد الاحمر عضو مجلس إدارة النادي على مساندتهم للفريق .