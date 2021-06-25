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بحجم تعاملات مليون 500 ألف .. القبض على أخطر تاجر عملة فى سوهاج

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بحجم تعاملات مليون 500 ألف .. القبض على أخطر تاجر عملة فى سوهاج بحجم تعاملات مليون 500 ألف .. القبض على أخطر تاجر عملة فى سوهاج

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد القبض على على عاطل مركز شرطة أخميم بسوهاج لاتهامه بالأشتراك مع شقيقه الذى يعمل فى أحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قـــــريته والقـــرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى 50 ألف دولار أمريكى تم إتخاذ الإجراءات القانونية يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة .

المصرى اليوم

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