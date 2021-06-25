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«النحاس» يخلع قلوب المصريين بعد تكرار حادث إريكسن فى الملاعب المصرية

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«النحاس» يخلع قلوب المصريين بعد تكرار حادث إريكسن فى الملاعب المصرية «النحاس» يخلع قلوب المصريين بعد تكرار حادث إريكسن فى الملاعب المصرية

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تكرر موقف سقوط نجم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مباراة فنلندا في مستهل مشوار منتخب بلاده في يورو 2020 دون أي تدخل أو التحام من المنافس، في إحدى مباريات دورى القسم الثاني التي أقيمت اليوم.

حيث شهدت مباراة مباراة كوكاكولا والسكة الحديد، والتى أقيمت على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، والتى حقق فيها كوكاكولا الفوز بهدف نظيف، سقوط أحمد النحاس لاعب السكة الحديد، مغشيا عليه فور نهاية اللقاء بفوز كوكا كولا، بهدف دون رد، دون أن يلمسه أحد.

وخضع لاعب السكة الحديد لفحوصات طبية سريعة وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى نادي المقاولون العرب.

وتأكد الجهاز الطبي لنادي السكة الحديد من تنفس اللاعب بشكل طبيعي قبل مغادرته الملعب عبر سيارة الإسعاف.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان عليه وخصوصا أن حالة من القلق سيطرت على الجميع في الملعب بعد هذه الواقعة.

ويتصدر كوكاكولا ترتيب المجموعة بعد هذا الفوز برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن الداخلية وتتبقى مباراة وحيدة يكفي المتصدر الفوز بها للتأهل لأول مرة في تاريخه لدورى الأضواء والشهرة.

المصرى اليوم

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