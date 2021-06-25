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لوكاكو: وجود رونالدو في الدوري الإيطالي لم يحفزني.. والبرتغالي تنقصه قوتي

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لوكاكو: وجود رونالدو في الدوري الإيطالي لم يحفزني.. والبرتغالي تنقصه قوتي لوكاكو: وجود رونالدو في الدوري الإيطالي لم يحفزني.. والبرتغالي تنقصه قوتي

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علق روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا وإنتر ميلان، على مقارنته بأفضل المهاجمين في الكرة العالمية.

وعما إذا كان وجود كريستيانو رونالدو في إيطاليا قد حفزه، قال لوكاكو، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي: «الفوز بالدوري الإيطالي أمر استثنائي في موسم رائع، لكنني لا أعتقد أن وجود رونالدو حفزني».

وأضاف: «لقد تطورت كثيرًا، وأحاول دائمًا تقديم المزيد.. يتحدث الجميع عن مستواي، لكنني أعتقد أنني انتقلت إلى مستوى آخر في مسيرتي، وأنا الآن أحاول اتخاذ خطوة أخرى، وأستهدف الفوز باليورو مع بلجيكا».

وتابع: «عندما يتحدث الناس عن روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما أو هاري كين، فإنهم يقولون إنهم من الطراز العالمي.. لكن عندما يتعلق الأمر بي، يقولون إنني أقدم مستوى جيدًا».

وواصل: «لقد حفزني هذا الأمر للعمل بجدية أكبر، وأن أصبح أقوى.. الآن أعتقد أنني جزء من قائمة اللاعبين العالميين».

واختتم لوكاكو: «أود أن أمتلك مهارات المراوغة وتسديدات رونالدو.. وأعتقد أنه سيحب الحصول على قوتي، والطريقة التي ألعب بها عندما يكون ظهري للمرمى».

المصرى اليوم

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