باريس سان جيرمان يرجح كفة التعاقد مع راموس على حساب كوليبالى

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كشف موقع «le10sport» الفرنسي في تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لباريس سان جيرمان.

ووفقًا للموقع فإن ليوناردو، المدير الفني لسان جيرمان، لديه خياران لدعم الدفاع في الموسم المقبل، وهما: سيرجيو راموس (ريـال مدريد)، وكاليدو كوليبالي (نابولي).

وأشار التقرير إلى أن ليوناردو يمنح الأولوية لراموس الذي يستطيع التوقيع مع أي نادٍ مجانًا، عقب انتهاء عقده رفقة ريـال مدريد.

وأوضحت أن في حال التعاقد مع راموس، سيلغي ليوناردو تمامًا فكرة ضم كوليبالي، لا سيما أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، يماطل في المفاوضات.