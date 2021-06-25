أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

باريس سان جيرمان يرجح كفة التعاقد مع راموس على حساب كوليبالى

Print
باريس سان جيرمان يرجح كفة التعاقد مع راموس على حساب كوليبالى باريس سان جيرمان يرجح كفة التعاقد مع راموس على حساب كوليبالى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف موقع «le10sport» الفرنسي في تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لباريس سان جيرمان.

ووفقًا للموقع فإن ليوناردو، المدير الفني لسان جيرمان، لديه خياران لدعم الدفاع في الموسم المقبل، وهما: سيرجيو راموس (ريـال مدريد)، وكاليدو كوليبالي (نابولي).

وأشار التقرير إلى أن ليوناردو يمنح الأولوية لراموس الذي يستطيع التوقيع مع أي نادٍ مجانًا، عقب انتهاء عقده رفقة ريـال مدريد.

وأوضحت أن في حال التعاقد مع راموس، سيلغي ليوناردو تمامًا فكرة ضم كوليبالي، لا سيما أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، يماطل في المفاوضات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة

محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة