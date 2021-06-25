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وجه مصطفى سيد، والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب خلال تصريحاته لقناة الزمالك، اليوم، علاقة نجلي بالزمالك لا تقدر بمال فهو يعتبر نفسه ابن النادي، هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر.