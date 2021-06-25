الأموال العامة تلقى القبض على تاجر عملة بـ الدقهلية

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بغمر محافظة الدقهلية لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 300 ألف ريال سعودى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة.