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ضبط سيارة تعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بحي الجيزة

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ضبط سيارة تعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بحي الجيزة ضبط سيارة تعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بحي الجيزة

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط سيارة بحي شمال الجيزة بمدخل النفق بشارع المطار تعرض مواد غذائية وسلع مجهولة المصدر وعلى الفور تم التحفظ عليها لحين فحصها بمعرفة مسئولي الأغذية والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تنفيذ خطة دورية للتفتيش علي سيارات بيع المنتجات الغذائية والتأكد من حصولها علي التصاريح اللازمة وسلامه المعروضات حفاظا على الصحى العامة للمواطنين.

وفي نفس الإطار، شنت المحافظة حملة على محلات الجزارة بحي الوراق اسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر للمحال بعد ضبط عددا من المخالفات.

المصرى اليوم

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