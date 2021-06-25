في مباراة بطلها ضربات الجزاء.. الجونة يهزم سيراميكا بثلاثية في الدوري المصري

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استعاد الفريق الكروى الأول بنادى الجونة بقيادة المدير الفني رضا شحاتة، ذاكرة الانتصارات بعد فوزه الصعب على نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أحمد ياسر ريان لسيراميكا من ضربة جزاء، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني من انفراد إثر تمريرة سحرية من صالح جمعة.

ونجح الجونة في العودة للمباراة بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق عمرو بركات من تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة، ونور السيد من ضربة جزاء، وعمر السعيد ضربة جزاء أخرى.

بهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

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