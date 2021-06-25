أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 5325 إصابة والمغرب 551 حالة جديدة

Print
كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 5325 إصابة والمغرب 551 حالة جديدة كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 5325 إصابة والمغرب 551 حالة جديدة
لبنان يرصد 163 حالة إيجابية و361 في الأردن.. و15 في السودان

كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 5325 إصابة والمغرب 551 حالة جديدة

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1316418 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17033، فيما تم تسجيل 4512 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 1222494 حالة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 528731 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الوفيات بلغ 9268، بعد تسجيل 3 حالات وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 515537.

فيما سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون أي وفيات، فيما شفيت 19 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في السودان وصل إلى 36 ألفًا و574 حالة، بينها 2750 وفاة، إلى جانب تعافي 30 ألفًا و423 حالة.

وسجّلت لبنان 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544165 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 531432، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7839 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وسجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي للإصابات إلى 749046 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 732811 حالة شفاء بعد تسجيل 310 حالات إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9710 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"