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للمرة الأولى.. الأزهر يشارك في تقييمات جائزة بن زايد لأفضل معلم خليجي

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للمرة الأولى.. الأزهر يشارك في تقييمات جائزة بن زايد لأفضل معلم خليجي للمرة الأولى.. الأزهر يشارك في تقييمات جائزة بن زايد لأفضل معلم خليجي

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شارك عدد من منسقي الأزهر الشريف، للمرة الأولى، في اجتماع اللجنة الفنية والإعلامية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، عبر "الفيديو كونفرانس"، وذلك بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكي ،الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة.

وناقش أعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة مستجدات الجائزة، وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة، حيث تم استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة، وصولا إلى الدورة الثالثة وآلية العمل الاستثنائية التي اعتمدتها الجائزة للتغلب على الظرف الصحي الطارئ عبر تسخير التكنولوجيا لاستمرار أعمالها دون انقطاع.

كما تمت مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال الحفل الافتراضي وسيتم تكريم المعلمين المتميزين الفائزين بمبلغ مليون درهم لكل معلم فائز، كما تم تسليط الضوء على مستجدات الدورة الرابعة للجائزة والدول الجديدة المشاركة في الجائزة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة للمسابقة، يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021م في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحفل الختامي الافتراضي الذي تنظمه اللجنة في متحف اللوفر أبوظبي ، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم – المشرف العام للجائزة ، وعدد من أعضاء لجان الجائزة.

وتعتبر جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي" إحدى أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي، حيث تحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محليا وعربيا وجعله خيارا استراتيجيا لمنظومة التعليم على المستويين المحلي والإقليمي ، لضمان جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافسية الخلاقة بين المعلمين وإبراز إنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم.
لمشاهدة حفل التكريم:


https://www.facebook.com/1110908949018153/posts/3790310941077927/

المصرى اليوم

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