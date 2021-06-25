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مران اليوم.. كارتيرون يجهز اللاعبين استعدادًا لمباراة المقاصة في الدوري

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مران الزمالك اليوم.. كارتيرون يجهز اللاعبين استعدادًا لمباراة المقاصة في الدوري مران اليوم.. كارتيرون يجهز اللاعبين استعدادًا لمباراة المقاصة في الدوري

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالنادي إلى جزأين.

شاركت مجموعة من اللاعبين في تقسيمة فنية بوسط الملعب لتنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف كارتيرون وأحمد عبدالمقصود مدرب الفريق.

بينما أدت مجموعة أخرى من الفريق تدريبات على التسديدات تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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