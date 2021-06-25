ضبط 270 ألف نسخة مطبوعات تجارية عالمية داخل مطبعة بدون ترخيص بـ القاهرة

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 270 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن "كارت ملابس خاص بشركات عالمية بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون ، وذلك داخل مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس بـ القاهرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

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