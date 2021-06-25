وداعًا للزحام أمام شباك تذاكر المترو : 7 معلومات عن المحفظة النقدية بديل التذكرة الورقية

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أعلنت شركة مترو الأنفاق عن "المحفظة النقدية" أو الكارت الذكى المشحون بمبالغ مالية من أجل استخدامها خلال استقلال خطوط المترو، والتى ستكون بديلاً للتذاكر الورقية التى يستخدمها ركاب الرحلة الواحدة والتى تهدف إلى تخفيف الزحام أمام شبابيك الحجز بـ محطات مترو الأنفاق والتيسير على الركاب.

وكشف أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الإنفاق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، تفاصيل المحفظة النقدية التى طرحها مترو الأنفاق، موضحا أن من يقبلون على استخدام المترو إما من أصحاب الاشتراكات الذين يستقلون المترو ذهابا وعودة وهناك من يقبل على المترو ولكن ليس بشكل يومى وهؤلاء لا ينضمون للاشتراكات، وتابع أن هذه الميزة تم اطلاقها من أجل القضاء على الطوابير أمام شباك التذاكر فى محطات مترو الأنفاق.

وفى هذا التقرير يستعرض "المصرى اليوم" فى 7 معلومات كافة التفاصيل حول المحافظ النقدية لمترو الأنفاق:

1- المحفظة النقدية لمترو الأنفاق، هى قيمة مجموعة تذاكر يتم شحنها على الكارت الذكى لاستخدامها في عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية.

2- لاستخراج المحفظة النقدية واستخدامها سيتطلب منك شراء الكارت الذكى.

3- يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات مترو الأنفاق وهو صالح لمدة 5 سنوات.

4- المحفظة النقدية يتم شحنها على الكارت الذكى ويكون بدون اسم ويمكن استخدامه لأكثر من فرد، حيث يمكن للمواطن أن يستخدمها بمفرده او يستخدمها وعائلته، حيث إنه بعد أن يقوم بشحنها يظهر له الرصيد في كل مرة مجرد ركوبه مترو الأنفاق، حيث يظهر له الرصيد المتبقى.

5- تبلغ قيمة رسوم استخراج الكارت الذكى لأول مرة 25 جنيه مصري، والتى تم مضاعفة قيمتها.

6- فئات المحافظ النقدية تبدأ من 20 جنيه وتصل إلى 400 جنيه.

7- يمكن شحن المحافظ التقدية بنفس الكارت عدة مرات في حالة عدم تلف الكارت، كما أن استخدام الكارت الذكى غير مرتبط بمدة محددة.