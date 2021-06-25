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الأهلي على أعتاب النهائي الأفريقي التاسع عشر في تاريخه

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الأهلي على أعتاب النهائي الأفريقي التاسع عشر في تاريخه الأهلي على أعتاب النهائي الأفريقي التاسع عشر في تاريخه

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اقترب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، حيث يكفيه التعادل على ملعبه أمام نظيره الترجي التونسي غدٍ السبت بإياب نصف النهائي من أجل التأهل رسمياً.

وكان الأهلي قد تفوق على الترجي بملعب الأخير في رادس السبت الماضي في ذهاب نصف النهائي.

الأهلي خاض 18 نهائي قاري عبر تاريخه منذ مشاركته للمرة الأولى في بطولات الأندية الأفريقية في عام 1976.

وجاءت مشاركات الأهلي في الدور النهائي لبطولات الأندية الأفريقية بواقع 13 نهائي لدوري أبطال أفريقيا حقق اللقب في 9 مرات منهم، والاخفاق في نسخ 1983 و2007 و2017 و2018، و4 نهائيات بأبطال الكؤوس وحقق اللقب في المرات الأربعة ونهائي وحيد بالكونفدرالية نجح في حسمه أيضاً.

وكان أول نهائي قاري يخوضه الأهلي في عام 1982 أمام أشانتي كوتوكو ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وحقق وقتها المارد الأحمر أول ألقابه في القارة السمراء، في حين أن النهائي الأخير كان في النسخة الماضية من دوري الأبطال وتحقيق اللقب على حساب مواطنه والظفر بالنجمة التاسعة.

المصرى اليوم

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