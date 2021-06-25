غزل المحلة يهاجم الاتحاد السكندري بـ إسلام فؤاد وعبده يحيى

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أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة، التشكيل الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز والتي ستقام على ملعب المحلة في السابعة مساء اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي:

عمرو شعبان في حراسة المرمي، وهشام بلحة ومحمد فتح الله «كماتشو» وأحمد عيد وفتحى مبروك في خط الدفاع.

بسام ماهر ويحيى حامد وأحمد الشيخ وأحمد عادل في خط الوسط، وإسلام فؤاد وعبده يحيى في خط الهجوم.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 37 نقطة.