أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

غزل المحلة يهاجم الاتحاد السكندري بـ إسلام فؤاد وعبده يحيى

Print
غزل المحلة يهاجم الاتحاد السكندري بـ إسلام فؤاد وعبده يحيى غزل المحلة يهاجم الاتحاد السكندري بـ إسلام فؤاد وعبده يحيى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة، التشكيل الذي يخوض مباراة الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز والتي ستقام على ملعب المحلة في السابعة مساء اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي:

عمرو شعبان في حراسة المرمي، وهشام بلحة ومحمد فتح الله «كماتشو» وأحمد عيد وفتحى مبروك في خط الدفاع.

بسام ماهر ويحيى حامد وأحمد الشيخ وأحمد عادل في خط الوسط، وإسلام فؤاد وعبده يحيى في خط الهجوم.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي

باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي

قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا

قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب

حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب