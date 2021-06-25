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أهلي جدة يعلن التعاقد مع مدافع برازيلي

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أهلي جدة يعلن التعاقد مع مدافع برازيلي أهلي جدة يعلن التعاقد مع مدافع برازيلي

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أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده رسميا مع البرازيلي دانكلير بيريرا مدافع نادي سيريزو أوساكا الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي السعودي تعاقده مع المدافع البرازيلي، لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وانتقل دانكلير، إلى صفوف الأهلي قادما من سيريزو أوساكا الياباني، الذي تعاقد معه في 16 فبراير 2021 من فريق فيسيل كوبي الياباني.

يذكر أن نادي أهلي جدة، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع الفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

وكان نادي أهلي جدة، قد أنهى الموسم الماضي، في المركز الثامن ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 39 نقطة.

المصرى اليوم

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