تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي التونسي.. ومفاجأة موسيماني

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ينتظر عشاق ومحبي النادى الأهلى على أحر من الجمر إعلان بييتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى تشكيل اللاعبين المقرر خوض بهم مباراة الترجي المقرر لها غدا في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وينوي موسيماني عدم اجراء أي تغييرات في تشكيل الأهلي من أجل مباغتة الخصم في المباراة واستغلال معنويات لاعبيه المرتفعه عقب الفوز في مباراة الذهاب بهدف لمحمد شريف.

ومن المتوقع ان يخوض الأهلى مباراة الترجي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، على معلول، آليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف.

على أن يبقي مجدي أفشة وحسين الشحات أوراق رابحة على دكة البدلاء للدفهع بهم حسب متطلبات المباراة.