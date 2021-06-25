أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي التونسي.. ومفاجأة موسيماني

Print
تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي التونسي.. ومفاجأة موسيماني تشكيل الأهلى المتوقع أمام الترجي التونسي.. ومفاجأة موسيماني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظر عشاق ومحبي النادى الأهلى على أحر من الجمر إعلان بييتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادى تشكيل اللاعبين المقرر خوض بهم مباراة الترجي المقرر لها غدا في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وينوي موسيماني عدم اجراء أي تغييرات في تشكيل الأهلي من أجل مباغتة الخصم في المباراة واستغلال معنويات لاعبيه المرتفعه عقب الفوز في مباراة الذهاب بهدف لمحمد شريف.

ومن المتوقع ان يخوض الأهلى مباراة الترجي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، على معلول، آليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف.

على أن يبقي مجدي أفشة وحسين الشحات أوراق رابحة على دكة البدلاء للدفهع بهم حسب متطلبات المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي

باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي

قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا

قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب

حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب