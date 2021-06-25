"خدمة معتمرينا شرف".. توزيع 3 آلاف مظلة على قاصدي الحرم

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جهود من "الرئاسة" تقابل بامتنان وشكر على الاهتمام والرعاية

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، عدد (٣٠٠٠) مظلة على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام اليوم الجمعة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، جنادي مدخلي، أن التوزيع جاء ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".

وقد عبر عدد من قاصدي المسجد الحرام عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية المستمرة التي يلقونها.

