أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أنشيلوتي يشيد بصفقة ميلان الجديدة

Print
أنشيلوتي يشيد بصفقة ميلان الجديدة أنشيلوتي يشيد بصفقة ميلان الجديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بماينان أحد اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف ميلان، هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي، خلال حوار أجراه لصحيفة «Giornale» الإيطالية: «لقد تحدثت إلى باولو مالديني وأعربت عن ارتياحي للتعاقد مع ماينان. لقد كان خيارًا أحدث بعض الضجيج».

وخسر ميلان حارسه الأساسي جيانلويجي دوناروما، الذي رفض تجديد عقده مع النادي، لكن الروسونيري تعاقد مع مايك ماينان من ليل.

وأضاف أنشيلوتي: «أعرف ماينان منذ فترة عملي في سان جيرمان، حيث كان صغيرًا في ذلك الوقت، لكن كنت أستطيع التعرف على موهبته، وكنت أتركه كثيرًا يتدرب مع الفريق الأول».

واختتم مدرب ريال مدريد: «إن ماينان شخص هادئ للغاية، وهذا ضروري من الناحية الفنية. سيكون دائمًا مطمئنًا ومفيدًا للفريق».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

إسرائيل تتأهب بسبب الأوضاع في لبنان

إسرائيل تتأهب بسبب الأوضاع في لبنان

الكوليرا تفتك بدولة إفريقية (تفاصيل)

الكوليرا تفتك بدولة إفريقية (تفاصيل)

الاستخبارات الإسبانية: رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا لكيانات تابعة للإخوان

الاستخبارات الإسبانية: رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا لكيانات تابعة للإخوان