★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، نشر اليوم الجمعة الموافق 25-6-2021، فيديو جديدا على صفحته الرسمية، يظهر خلال النجم المصري العالمي، يقوم بفقرة تدريبية، تمهيدا لدخوله في معسكر الاستعدادا مع فريقه الإنجليزي ليفربول خلال الصيف الجاري استعدادا للموسم الإنجليزي الجديد 2021- 2022.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزي مساء أمس، يحاول محمد صلاح محاربة قرار ليفربول بمنعه بالمشاركة في طوكيو، خاصة وأن النجم المصري أبدى موافقته منذ فترة لإرتداء قميص المنتخب الأولمبي داخل دورة طوكيو.

أضاف التقرير الإنجليزي، محمد صلاح يستعد للاعتراض على قرار ليفربول بمنعه من اللعب في دورة طوكيو الصيفية، خاصة وأنه كان على وشك أن يتم اختياره من بين الثلاثة الكبار الذي يضمهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في القائمة النهائية.

أكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه خيار سوى قبول مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، لذا لا يتعين عليه الموافقة على مشاركته في الأولمبياد خاصة وأنها ليست مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وفقًا لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، فإن صلاح يخطط للاستئناف ضد قرار ليفربول على أمل أن يقوموا بدورهم بالسماح له بالمنافسة.