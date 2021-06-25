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إعصار مدمر يضرب التشيك ويسفر عن مقتل وإصابة 205 شخص (صور وفيديو)

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إعصار مدمر يضرب التشيك ويسفر عن مقتل وإصابة 205 شخص (صور وفيديو) إعصار مدمر يضرب التشيك ويسفر عن مقتل وإصابة 205 شخص (صور وفيديو)

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إعصار نادر ضرب جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، مصاحبًا أمطار غزيرة ودمارًا جعل السلطات المحلية تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى، بعدما تسبب الإعصار المدمر وفاة وإصابة 205 شخص.

وقالت السلطات المحلية لوسائل إعلامية مختلفة أن الإعصار النادر والمدمر أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 200 شخص منهم 60 فقط يتلقون العلاج في المستشفيات.

ودمر الإعصار المدمر 7 قرى في منطقة مورافيا الجنوبية مساء أمس الخميس، وعددا من المنازل والأسطح، وألحقت الرياح اضرارا بالنوافذ والسيارات.

وواصلت قوات الطوارئ البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض اليوم الجمعة، فيما تنقل المئات من رجال الإطفاء من منزل لآخر.

وأرسل الجيش التشيكي جنودا ومعدات ثقيلة إلى المنطقة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

المصرى اليوم

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