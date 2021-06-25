أخبار عاجلة

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة -
وُقع محضر تأسيسه بحضور خادم الحرمين والسلطان.. تعرّف على أهداف مجلس التنسيق السعودي العُماني -
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" -
بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد -
تقلده الملك سلمان.. تعرّف على موقع وسام "آل سعيد" بين أوسمة عُمان -
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية -
أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين -
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها -
"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غداً يتسلم "وسام التميز".. رئيس "الشورى" بالقاهرة ملبياً دعوة البرلمان العربي

Print
جهود مقدرة لـ"آل الشيخ" لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة وجهوده الدبلوماسية

غداً يتسلم

وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، العاصمة المصرية القاهرة؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك لحضور افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، والأمين العام المساعد للبرلمان العربي نبيل الشروقي وعدد من كبار المسؤولين بالبرلمان ومسؤولي سفارة المملكة في القاهرة.

ويحضر رئيس مجلس الشورى غداً أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ويلقي في افتتاحها كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما يتسلم في مراسم تقام أثناء الجلسة وسام التميز العربي من رئيس البرلمان العربي؛ حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والشخصيات رفيعة المستوى في العالم العربي ممن لهم إسهامات فاعلة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ووحدة الصف والعمل العربي المشترك.

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربي، في تصريح صحفي، أن تكريم البرلمان العربي للدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يأتي تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

غداً يتسلم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة