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منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على الشفافية والمحاسبة في قضية نزار بنات

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منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على الشفافية والمحاسبة في قضية نزار بنات منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد على الشفافية والمحاسبة في قضية نزار بنات

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أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن التحقيق بشأن وفاة نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق في أقرب فرصة.

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، إن الحدث جلل ويستدعي الشفافية والمصداقية من قبل الجهات المعنية، وسيتم إعلان النتائج التي تتوصل لها لجنة التحقيق كما هي.

ودعا التميمي، رئيس الوزراء د. محمد اشتية إلى اشراك هيئات مستقلة وطبيب عن عائلة المتوفي في لجنة التحقيق ووضع اطار زمني قصير للاعلان عن نتائج التحقيق واحالة كافة النتائج إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المسؤولين عن هذا العمل.

كما دعا إلى وضع كافة الضمانات والاجراءات لضمان الحريات العامة وفي المقدمة منها حرية الراي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والانظمة الفلسطينية والشرعية الدولية، ومحاسبة كل من ينتهك هذه المبادي وتقديمه إلى العدالة.

وحرصا على مصلحة الشهيد وقضيته والمصلحة الوطنية العامة دعا التميمي كافة الاطراف وخصوصا عائلة الشهيد نزار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية – كما عهدناهم- وعدم السماح لاي كان بتسييس هذه القضية وحرفها عن مسارها الوطني والانساني والقانوني، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وتقدم التميمي بالتعازي الحارة إلى زوجة الشهيد وابنائه وعائلته باحر التعازي، معتبرا ان نزار ليس فقيد عائلة بنات الكريمة بل فقيد الوطن باكمله.

المصرى اليوم

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