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نانسي طمان تحصد برونزية بطولة فى قطر

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نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر نانسي طمان تحصد برونزية بطولة فى قطر

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توجت نانسي طمان لاعبة منتخب للجمباز الفني ببرونزية بطولة للجمباز الفني المقامة حاليا في دولة قطر.

وكان قد تأهل كلا من عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم وعلى زهران ونانسي طمان، لاعبي الوطني للجمباز إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل عمر العربي على جهاز العقلة، فيما تأهلت زينة إبراهيم على جهاز عارضة التوازن، أما جنا هاني فتأهلت في منافسات الأرضي، وعلى زهران على جهاز الحلق.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن ما تحقق في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر إنجاز بكل المقاييس.

وأضاف أن تأهل 5 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم، هو نجاح يستحق الإشادة والبداية كانت بتتويج نانسي بالميدالية البرونزية.

وأشار أمين أن بعثة منتخب مصر للجمباز الفني تقدم مستويات رائعة في ظل منافسة كبيرة مع ابطال العالم المتواجدين بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس الدكتور ابهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز البعثة التي تضم، اللاعبات نانسي طمان وزينة ابراهيم وجنا هاني، واللاعبين عمر العربي وعلي زهران ومحمد عاشور، والمدير الفني للرجال جمال مطر، وللآنسات أشرف الشافعي، بالإضافة إلى الحكام رضوى جوهر وهشام عبدالحميد.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة التي يشارك فيها 24 دولة، لحجز 6 مقاعد للأولمبياد، تراكمي من خلال المشاركة في 8 كؤوس للعالم 2019- 2020 2021.

واقيمت مرحلة التأهيل في البطولة يومي 23 و24 يونيو، ويشهد اليوم وغدا 25، 26 يونيو المرحلة النهائية للبطولة.

وتتجه الانظار إلى باقي اللاعبين المتاهلين إلى النهائيات لزيادة رصيد مصر من الميداليات.

المصرى اليوم

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