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طلب برلماني لإطلاق اسم فنانة سويسرية على ميدان بـ«الفيوم»

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طلب برلماني لإطلاق اسم فنانة سويسرية على ميدان بـ«الفيوم» طلب برلماني لإطلاق اسم فنانة سويسرية على ميدان بـ«الفيوم»

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تقدمت النائبة أميرة صابر باقتراح برغبة، لرئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لتسمية أحد ميادين محافظة الفيوم الرئيسية باسم الفنانة التشكيلية السويسرية الراحلة ايفيلين بوريه، التي عاشت في لأكثر من 50 عاماً.

وقالت النائبة في مقترحها، إن بوريه قدمت مثلاً عظيماً لما يمكن أن يصنعه الإنسان الفنان المعطاء في محيطه، حيث حولت الفيوم تحديداً قرية تونس لمقصد سياحي عالمي وامتد أثرها للكثير من الأدباء والفنانين والأجيال التي اعتادت أرواحهم الجمال وقدروا الطبيعة

وكانت «بوريه» قد هاجرت إلى مصر عام 1965، وحاولت الفنانة الراحلة الحصول على الجنسية المصرية على مدار 56 عاما، لكنها لم تحصل عليها حتي توفيت، لكن منحتها المصرية منذ أعوام تصريح إقامة لفترة طويلة.

توفيت الفنانة إيفلين بوريه، مطلع الشهر الجاري، عن عمرٍ ناهز 82 عامًا بقرية تونس بمحافظة الفيوم، حيث استقرت منذ أكثر من 50 عامًا وأسست أول مدرسة لتعليم وتصنيع الخزف والفخار في المنطقة، مُسهِمة في تحويل القرية لمقصد سياحي عالمي ومركز إقليمي لصناعة وتصدير الخزف والفخار.

تعد بوريه إحدى أولى النساء الرائدات في المشاريع الخاصة في صعيد مصر، فقد استطاعت الحفاظ على استمرارية القرية بدعم تلاميذها في تأسيس مدارسهم وورشهم الخاصة، حتى أصبحت القرية اليوم مركزا للفن والخزف في مصر.

المصرى اليوم

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