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القادم أشد .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الغد إلى الخميس 1 يوليو

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القادم أشد .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الغد إلى الخميس 1 يوليو القادم أشد .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الغد إلى الخميس 1 يوليو

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 26 يونيو إلى الخميس 1 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ليلا طوال هذه الأيام مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 26 يونيو إلى الخميس 1 يوليو 2021.

- حالة الطقس السبت 26 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- حالة الطقس الأحد 27 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 28 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 29 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 30 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الخميس 1 يوليو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 26 يونيو إلى الخميس 1 يوليو 2021.

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المصرى اليوم

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