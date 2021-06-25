المصري يوافق على زيادة راتب علي ماهر 25%

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وافق مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على زيادة راتب على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد التعاقد معه لمدة موسم آخر.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي المصري وافقوا على زيادة راتب على ماهر، بنسبة 25%، من أجل تجديد التعاقد معه لمدة موسم آخر، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الفريق هذا الموسم، وقيادته للتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقط.

ومن المنتظر أن يعقد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس لجنة التعاقدات جلسة مع على ماهر، خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديدًا عقب مباراة الإنتاج الحربي، لحسم تجديد التعاقد مع المدير الفني.

يذكر أن المصري سوف يلتقي مع الإنتاج الحربي، مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.