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بعد تجديد عقده.. يستعرض مسيرة زيزو وهدفه التاريخي

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بعد تجديد عقده.. الزمالك يستعرض مسيرة زيزو وهدفه التاريخي بعد تجديد عقده.. يستعرض مسيرة زيزو وهدفه التاريخي

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استعرض الموقع الرسمي لنادي مسيرة لاعبه أحمد سيد زيزو الذي جدد تعاقده مؤخرا حيث نشر الموقع تقريرا مفصلاعن اللاعب استعرض فيه امكانياته الفنية بين اتقان الكرات العرضية، والتسديدات القوية، والركض المثالي بالكرة، والأهداف الحاسمة.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن أحمد سيد «زيزو» جناح الزمالك سطر مسيرة هجومية مع فريقه منذ ارتدائه القميص الأبيض في 101 مباراة.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في الحفاظ على جهود زيزو؛ بتمديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، لتظل في حكاية زيزو مع الفارس الأبيض بقية.

وانضم «زيزو» إلى صفوف الزمالك موسم 2018-2019 قادما من الدوري البرتغالي؛ ونجح في تقديم أوراق اعتماده سريعا بالقميص الأبيض ليحجز مكانة أساسية في حسابات الأجهزة الفنية المختلفة.

ولزيزو عدة أهداف حاسمة، ومثلها تمريرات متقنة، ولكن تبقى ركلة الجزاء التي سجلها في شباك نهضة بركان المغربي هي العالقة في الأذهان والتي حسمت التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبشكل عام، فقد خاض زيزو 101 مباراة مع الزمالك بواقع 66 مباراة في الدوري المصري الممتاز، و6 مباريات في بطولة كأس ، و18 مباراة في دوري أبطال أفريقيا و9 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ومباراة واحدة في السوبر الإفريقي، ومباراة السوبر المصري.

وسجل زيزو بالقميص الأبيض 15 هدفا، وحقق زيزو مع الزمالك بطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

المصرى اليوم

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