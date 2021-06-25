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أجوستي يعد جماهير بالتتويج بلقب دوري سوبر السلة  

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أجوستي يعد جماهير الزمالك بالتتويج بلقب دوري سوبر السلة   أجوستي يعد جماهير بالتتويج بلقب دوري سوبر السلة  

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أعرب الإسباني أجوستي المدير الفني لفريق السلة بنادي عن سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق أمام الاتحاد السكندري في ثالث منافسات نهائي دوري سوبر السلة.

وقال «أجوستي» إن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد واستحق الفوز في لقاء أمس وبات بحاجة إلى انتصار وحيد من أجل التتويج رسميا بلقب دوري السوبر.

وأوضح المدير الفني الإسباني أن الفريق بدأ منذ إنطلاق صافرة نهاية مباراة أمس، التفكير في لقاء القادم من أجل تحقيق الفوز الثالث وإسعاد جماهير الزمالك.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه دائما يتحدث للاعبين ويقول لهم أن أهم انتصار هو الفوز الممتالي في المباريات.

وفاز الفريق على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن ثالث مواجهات الفريقين بمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وتقام منافسات «البلاي أوف» في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أي الفريقين بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وكان الزمالك قد خسر أول مواجهة بنتيجة ٨٣/٥٦ قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباراة بنتيجة ٨٠/٧٠ بخلاف فوزه أمس لتصبح النتيجة الإجمالية بين الفريقين تقدم الزمالك في المواجهات ٢/١، ويحتاج الفريق إلى الفوز في لقاء الغد من أجل التتويج رسميا بلقب دوري السوبر.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

المصرى اليوم

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