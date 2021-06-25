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وجه مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد المستوى الذي ظهر به الفريق أمام الاتحاد السكندري في ثالث منافسات نهائي دوري السوبر.

وقال مهاب، إن الفريق بذل مجهود مضاعفا أمام الاتحاد في اللقاء الثالث واستحق الانتصار وبات على أعتاب التتويج بلقب دوري السوبر.

وأكد اللاعب أنه يركز باهتمام مع تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أجوستي بجانب كل أساطير النادي في اللعبة من أجل تطوير مستواه والوصول لأعلى فورمة فنية.

وأوضح اللاعب أن لقاء الزمالك والاتحاد المقرر له غدا السبت سيكون الأصعب وخاصة وهو لقاء التتويج باللقب ويتمنى أن يحالف الفريق التوفيق في النهائي من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأشار اللاعب إلى أنه سيفتقد جماهير الزمالك خلال رحلته الاحترافية، مشيرا إلى أنه يسعى لرفع اسم مصر عاليا وأن يقدم أداء قويا في دوري السلة الأمريكي NBA.

وحصل مهاب ياسر على منحة دراسية لمدة 4 سنوات في الجامعة الأمريكية East Tennessee State (ETSU)، وتعتبر هذه المنحة التي حصل عليها هي أول الخطوات في طريق الاحتراف بالدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وفاز الفريق على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن ثالث مواجهات الفريقين بمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وتقام منافسات «البلاي أوف» في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أي الفريقين بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وكان الزمالك قد خسر أول مواجهة بنتيجة ٨٣/٥٦ قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباراة بنتيجة ٨٠/٧٠ بخلاف فوزه أمس لتصبح النتيجة الإجمالية بين الفريقين تقدم الزمالك في المواجهات ٢/١، ويحتاج الفريق إلى الفوز في لقاء الغد من أجل التتويج رسميا بلقب دوري السوبر.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.