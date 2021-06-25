قوافل ثقافية باطسا الفيوم

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انطلقت أولى فعاليات القوافل الثقافية والفنية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للقري المصرية «حياة كريمة» من مركز شباب دفنو بمركز اطسا.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان «مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي» ناقشت فيها شيماء سيد الحضور عن ماذا تمثل لنا مواقع التواصل الاجتماعي وما أسباب اللجوء إليها، وأكدت على ضرورة البحث عن بدائل لإستثمار وقت الفراغ، كما أشارت إلى دور الأسرة التوعوي والتوجيهي للأبناء نحو استخدام آمن لمواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إقامة عدد من الورش الفنية منها ورشة إعادة تدوير للمدربة سناء قناوي لعمل فازة من الزجاجات البلاستيك الفارغة وشريط الهدايا الملون، وورشة أشغال يدوية من الخرز لتصميم اكسسوارات متنوعة للأطفال للمدربة أماني عبدالتواب، ورسم حر مع الأطفال للفنان محمد عبدالرحمن، أشغال فنية لعمل توك وإكسسوارات الشعر وورود وأشكال فنية للهدايا من الفوم الملون الجليتر.

كما أقيمت ورشة حكي مع الأطفال بعنوان «يوميات الأراجوز» فكرة وتنفيذ جيهان عبدالله، تناولت فيها السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأطفال من إهمال للنظافة الشخصية واللعب في الشارع، بالإضافة إلى جلسة حكي من قصص قطر الندي بعنوان ''الزيارة سامي والجد''، ودارت حول أهمية النظافة الشخصية للأطفال والتغذية الصحية والبعد عن الحلوي ومأكولات الشارع، وفي سياق متصل عقدت جلسة حوارية لسيدة محمد عبدربه بعنوان»النظافة الشخصية«حول أهمية النظافة الشخصية للفتيات، وأوضحت أن النظافة لا تقتصر على الاهتمام بالمظهر فقط، بل الاهتمام بنظافة الجسم والأسنان وتمتد لتشمل الغرفة الشخصية والملابس، وأشارت إلى دور الأم وأهمية الحوار بين الأم وابنتها.