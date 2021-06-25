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وكيل صحة الشرقية يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالحسينية

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وكيل صحة الشرقية يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالحسينية وكيل صحة الشرقية يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بالحسينية

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على المركز الطبي بالحسينية لمتابعة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالمركز، بحضور مدير إدارة التخطيط بالمديرية ومدير الإدارة الصحية بالحسينية ومقاول المشروع، وذلك استكمالًا للمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأماكن والأدوار المختلفة بالمبني، المُقام على مساحة ٦٤٥م، وبمساحة كلية ٦٣٠٠م، بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية.

ووجّه وكيل الوزارة مقاول المشروع ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، مشدداً على المقاول بسرعة الانتهاء من الأعمال لتجهيز وتشغيل المركز الطبي، الذي يخدم أكثر من ٦٥ ألف نسمة بمدينة الحسينية.

المصرى اليوم

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