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بعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق فيما بينها بشأن مبادرة لعقد قمة مع روسيا، أعرب الكرملين عن سعي موسكو إلى تطبيع العلاقات مع بروكسل شريطة وجود إرادة متبادلة لذلك لدى الطرفين.

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة عن أسف موسكو إزاء رفض دول الاتحاد مبادرة عقد قمة روسية-أوروبية، وقرار المفوضية الأوروبية إعداد حزمة جديدة من العقوبات بحق روسيا.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ولا يزال مهتما بتطوير العلاقات العملية مع بروكسل، مضيفا أن موقف بوتين المبدئي يقضي بأن موسكو مستعدة للمضي قدما في هذه المسألة إلى النقطة التي يكون فيها الطرف الآخر مستعدا للوصول إليها.

كما أعرب بيسكوف عن أمل روسيا بأن الدول التي تمارس نهجا أكثر اتزانا داخل الاتحاد الأوروبي ستواصل جهودها لتمرير فكرة تطوير الحوار بين بروكسل وموسكو.

وأشار المتحدث إلى أن دول البلطيق وبولندا كانت بين أشد المعارضين لمبادرة عقد قمة روسية-أوروبية خلال القمة التي عقدها الاتحاد أمس، لافتا إلى أن هذه الدول تتحدث كثيرا وبشكل غير مبرر عن «تهديد» مزعوم تواجهه من قبل روسيا.