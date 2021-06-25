توهج إيطاليا وبلجيكا وهولندا فى «يورو 2020»

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انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة اليورو، وتأهل 16 منتخبًا لخوض دور الـ16 من بطولة اليورو، بدءًا من اليوم السبت.

وطوال مشوار دور المجموعات فى اليورو، قدمت منتخبات الإثارة والمتعة فضلًا عن تحقيق العلامة الكاملة بأفضل أداء، وأخرى صدمت جماهيرها وظهرت بمستوى غير متوقع بل وكافحت من أجل التأهل للدور الثانى من اليورو.

وتوهجت منتخبات إيطاليا وبلجيكا وهولندا فى دور المجموعات ببطولة اليورو، على عكس فرنسا وألمانيا، بطلى آخر نسختين للمونديال، بالإضافة إلى البرتغال حامل لقب كأس الأمم الأوروبية.

أنهى الآزورى دور المجموعات فى بطولة اليورو بالعلامة الكاملة عن المجموعة الأولى، حيث حقق 3 انتصارات على كل من تركيا وسويسرا وويلز، وهو المنتخب الوحيد الذى خرج بشباك نظيفة من هذا الدور، وسجل 7 أهداف.

تصدر منتخب الشياطين الحمر ترتيب المجموعة الثانية فى اليورو، وحقق 3 انتصارات، وأحرز 7 أهداف واستقبل هدفًا.

كريستيانو رونالدو

ظهر المنتخب الفرنسى، حامل لقب مونديال 2018، بمستوى متواضع فى اليورو، بالرغم من امتلاكه تشكيلًا ناريًا يأتى على رأسه كيليان مبابى وأنطوان جريزمان وكريم بنزيما ونجولو كانتى وبول بوجبا، لكن أنهى دور المجموعات بانتصار وتعادلين وتأهل لدور الـ16 فى صدارة المجموعة السادسة بـ5 نقاط. وسجل الديوك 4 أهداف داخل شباك المنافسين فى دور المجموعات، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

قدم المنتخب الألمانى، حامل لقب مونديال 2014، مستوى صادمًا فى دور المجموعات، حيث حقق انتصارًا وحيدًا على حساب البرتغال، وخسر أمام فرنسا وتعادل ضد المجر، وصعد إلى دور المجموعات برصيد 4 نقاط فى وصافة المجموعة السادسة وبفارق الأهداف عن البرتغال، وسجل 6 أهداف واستقبل 5 أهداف.

المنتخب البرتغالى، حامل لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، تأهل إلى دور الـ16 بنسخة يورو 2020، كأفضل مركز ثالث وهو مؤشر كارثى يهدد طموحاته فى الحفاظ على اللقب فى الأدوار الإقصائية، حقق برازيل أوروبا الانتصار على المجر، وخسر ضد ألمانيا وتعادل أمام فرنسا، وأحرز 7 أهداف واستقبل 6 أهداف، وكان لكريستيانو رونالدو الدور الأبرز فى تأهل البرتغال للدور الثانى.