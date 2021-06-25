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بروكسل وواشنطن تدعوان مجلس الأمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

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بروكسل وواشنطن تدعوان مجلس الأمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بروكسل وواشنطن تدعوان مجلس الأمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

جي بي سي نيوز :- دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وذكر بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل اليوم أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

ودعا البيان إلى ضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

المصدر: ار تي - وكالات

جي بي سي نيوز

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