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ضبط 3 أشخاص افتعلوا مشهد سكب طلاء على مقيم

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لقاء افتراضي لإثراء مسارات أهداف التنمية المستدامة

يستضيف المنتدى السعودي للأبنية الخضراء فعالية افتراضية أدرجتها الأمم المتحدة 12 يوليو لمدة ساعة ونصف الساعة يسلط الضوء على «الصوت...

43c3ad576b.jpgالرياض: الوطن
f1515b7f7f.jpg15 ذو القعدة 1442 هـ
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فرق عمل مشتركة لإعداد 3 مواصفات قطاعية جديدة

تعتزم الهيئة للمواصفات والمقاييس إعداد 3 لوائح مواصفات فنية قطاعية، وذلك ضمن خطتها في إعداد وإصدار اللوائح الفنية...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

تواصل قوات الدفاع المدني، لليوم الثالث على التوالي، إطفاء حريق تمنية الذي وصل، مساء أمس، إلى متنزه الجرة، وامتد صباح اليوم إلى...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

إعادة فتح 1665 مسجدا خلال 139 يوما بعد تعقيمها

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png15 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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