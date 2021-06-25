ضبط 3 أشخاص افتعلوا مشهد سكب طلاء على مقيم
يستضيف المنتدى السعودي للأبنية الخضراء فعالية افتراضية أدرجتها الأمم المتحدة 12 يوليو لمدة ساعة ونصف الساعة يسلط الضوء على «الصوت...
الرياض: الوطن
15 ذو القعدة 1442 هـ
تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إعداد 3 لوائح مواصفات فنية قطاعية، وذلك ضمن خطتها في إعداد وإصدار اللوائح الفنية...
الرياض: سليمان العنزي
15 ذو القعدة 1442 هـ
تواصل قوات الدفاع المدني، لليوم الثالث على التوالي، إطفاء حريق تمنية الذي وصل، مساء أمس، إلى متنزه الجرة، وامتد صباح اليوم إلى...
أبها: غلا أبو شرارة
15 ذو القعدة 1442 هـ
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من...
الرياض : الوطن
15 ذو القعدة 1442 هـ