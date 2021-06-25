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شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما

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شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما
قاما بسكب مادة طلاء على مقيم.. وتمت إحالتهما للنيابة العامة

شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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