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شكري يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية وملف سد النهضة

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شكري يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية وملف سد النهضة شكري يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية وملف سد النهضة

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تباحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيًا، اليوم الجمعة ٢٥ يونيو الجاري، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية «وانج ييّ»، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والامكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في .

كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

من جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.

المصرى اليوم

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