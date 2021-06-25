لفتح مجال للاستثمار.. «الغد» يطالب بإنشاء وزارة خاصة بالشؤون الإفريقية

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طالب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بإنشاء وزارة خاصة بالشؤون الإفريقية لفتح مزيد من الأفق والإستثمار والتعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وأكد أن قضية سد النهضة والمتغيرات المتلاحقة الخاصة بتربص قوى الشر بمصر خاصة في العمق الإفريقي أوجب ضرورة تلك الوزارة.

وأشار إلى أن تنظيم أحداث ومؤتمرات مثل منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية تفتح مزيد من سبل وأدوات وآليات الاستثمار بين مصر وكل دول القارة وهو أمر ضروري وحيوي للعمق المصري الإفريقي الإستراتيجي لأن العلاقات بين الدول قائمة على أهداف واستراتيجيات ورؤى ومصالح مشتركة.

وألمح موسى إلى أن مناخ الاستثمار المصرى مهيء من كل النواحى التشريعية والبنية التحتية وغيرها، لجذب الاستثمارات العربية والإفريقية والعالمية.