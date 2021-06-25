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الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان
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الأحد 11 يوليو 2021 06:20 مساءً
إسرائيل تتأهب بسبب الأوضاع في لبنان
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الأحد 11 يوليو 2021 06:20 مساءً
الكوليرا تفتك بدولة إفريقية (تفاصيل)
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الأحد 11 يوليو 2021 06:20 مساءً
الاستخبارات الإسبانية: رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا لكيانات تابعة للإخوان
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الأحد 11 يوليو 2021 06:20 مساءً
العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي إن لم تطلق إيران حصته المائية
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الأحد 11 يوليو 2021 06:20 مساءً
«الترعة» في ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي
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الأحد 11 يوليو 2021 06:20 مساءً
الرئيس السيسي يصدر 16 قانونا جدبدا.. تعرف عليها
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الأحد 11 يوليو 2021 06:19 مساءً
طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية «لعدم تنفيذ حي جديد بكفر الشيخ»
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الأحد 11 يوليو 2021 06:19 مساءً
مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة
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الأحد 11 يوليو 2021 06:19 مساءً
جدل في «النواب» حول تشكيل الائتلافات السياسية.. و«رشاد»: لن أسمح بضياع الهوية الحزبية
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الأحد 11 يوليو 2021 06:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
قتلى وخسائر مادية كبيرة جراء إعصار مرعب ضرب جمهورية التشيك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 25 يونيو 2021 04:52 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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