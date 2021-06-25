عروض موسيقية بثقافة القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية أدارها الصحفي مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، بدأها صابر قدح بإلقاء عدة قصائد منها «هل تخليتي عني، بمن تلوذ، رباعيات ولسه»، ثم القي سامي خليفة عدة قصائد منها «ميلاد حبيبتي، معذبتي» كما القى السيد صبره قصيدتين بعنوان «قطار العمر، دون أن انتبه»، وآثري اللقاء الشاعر محمد فوزي حمزة بالقائه قصيدتين بعنوان «رزان، حبيت يابطل»، واختتم اللقاء بقصيدة بعنوان «قيامة الماء» لمحمد إسماعيل، إلى جانب ورشة رسم للأطفال بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

قدمت فرقتا قصر ثقافة بنها وقصر ثقافة القناطر الخيرية عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من الأغاني، فيما نظم نادي تكنولوجية المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها، محاضرة بعنوان «سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا في المجتمع» للتكنولوجيا الحديثة العديد من الإيجابيات التي تنعكس على المستخدمين، منها التواصل مع الاخرين وزيادة فرص العمل والثروة المعلوماتية والترفيه والسرعة، وأدى التطور التكنولوجي إلى ظهور بعض المشاكل منها إهدارالوقت والتاثير على صحة الإنسان وحدوث فجوة اجتماعية، والاعتماد المفرط ونعدام الخصوصية، كما بثت صفحة الفرع الرسمية عرض فريق كورال بيت ثقافة القلج لأغنية «يابلادي» بصوت أدهم سامي، إلى جانب ورشة حكي أعدها بيت ثقافة الخانكة، لقصة «كلبي يتكلم» بصوت نورا أحمد.