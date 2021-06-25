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محافظ الوادى الجديد يتابع مشروعات «حياة كريمة» بأبومنقار بالفرافرة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة أعمال التطوير الجارية بقرية أبومنقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها المبادرة، يرافقه جهاد متولي نائب رئيس المركز، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة».

اطمأن المحافظ خلال الجولة على سير العمل ومعدل الإنجاز بإنشاء خطوط إنحدار شبكات الصرف الصحي الجاري العمل بها، واطلع على تفاصيل إنشاء وتوزيع مواقع الوحدات الخدمية طبقا لوضع كل قرية، كما أكد على تقديم التيسرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية.

المصرى اليوم

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