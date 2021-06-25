واشنطن : خلافات كبيرة وملموسة في طريق جهود إحياء الاتفاق النووي

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن عدم توافق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن اتفاق مؤقت لمراقبة أنشطة طهران النووية أمر مقلق، مضيفًا أنه تم إبلاغ إيران بذلك.

وأشار «بلينكن» إلى أن هناك خلافات كبيرة وملموسة مازالت باقية في طريق جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه يأمل في تخطيها خلال جولة المحادثات غير المباشرة المقبلة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان.

وأكد أن واشنطن لن تبرم اتفاقًا مع إيران إلا في حال تطبيق طهران التزاماتها بموجب الصفقة المبرمة عام 2015، مشيرًا إلى أن إيران لم تفعل ذلك بعد، وتابع: «سنرى في الأيام القادمة ما إذا كنا سنتمكن من تجاوز هذه الخلافات».

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بآليات للتعامل مع تصرفات إيران في مجالات أخرى، بعد أن تتم «إعادة برنامجها النووي إلى الصندوق».