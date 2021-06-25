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وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في أصعب مراحلها

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وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في أصعب مراحلها وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في أصعب مراحلها

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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي تدخل حاليا أصعب مراحلها، قائلا إن باريس تنتظر من حكومة طهران أن تتخذ قرارات نهائية صعبة لإفساح المجال أمام إحياء الاتفاق النووي.

كما أعرب عن قناعته بضرورة الخروج عن إطار الاتفاق النووي الأصلي، والانتقال لاحقا إلى مسائل مثل سلوك إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي الباليستي.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التوصل لاتفاق نووي مع إيران «في المتناول».

وكانت قد اختتمت وفود من إيران و6 قوى عالمية جولة سادسة من المحادثات النووية الأحد الماضي للتشاور مع المسؤولين في بلادهم، وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد من الاتفاق عام 2018.

المصرى اليوم

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