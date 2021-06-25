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رئيس مجلس الشورى السعودي يصل القاهرة

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رئيس مجلس الشورى السعودي يصل القاهرة رئيس مجلس الشورى السعودي يصل القاهرة

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وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، قادمًا من العاصمة الرياض للمشاركة في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها غدًا السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان في استقباله عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير عبدالرحمن بن سعيد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، ووفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي.

وسيكرم البرلمان العربي رئيس مجلس الشورى السعودي، ومنحه وسام التميز العربي ليصبح أول شخصية عربية تحصل على هذا الوسام تقديراً لدور معاليه في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

المصرى اليوم

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